Si ribalta un'imbarcazione in Kenya. "Tutti salvi i turisti italiani"

AGI - Un'imbarcazione per le escursioni marine, con a bordo circa una quarantina di turisti, sia italiani che keniani, si è ribaltata al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. "Tutti gli italiani stanno bene", ha assicurato una fonte al Garoda Resort. La barca era alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina quando ha "scuffiato" e sarebbe stata investita da un'onda anomala, scrive il MalindiKenya.net, il portale degli italiani in loco. Quando la barca si e' capottata, tutti gli occupanti si sono gettati in mare aperto, ma "nessuno indossava il giubbotto salvagente".

"Prontamente altre imbarcazioni vicine si sono portate sulla scena dell'incidente, facendo salire a bordo i malcapitati, ma alcuni keniani non ce l'hanno fatta. Secondo le testimonianze raccolte da malindikenya.net, si tratta di "una donna keniana e di una bambina, mentre un altro minore sarebbe in gravissime condizioni".

"Gli italiani a bordo hanno raggiunto la riva grazie anche al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia e i suoi polmoni sono stati svuotati di litri d'acqua ingeriti, altri sono stati curati per lievi contusioni al Garoda Resort".

At least six Italian tourists missing after a boat capsized off the Garoda beach in Watamu, Kilifi County; police say rescue operations ongoing. pic.twitter.com/lkBxw6oqCU — Eagle News Feed (@eagle_feed) January 21, 2023

"All'appello fino ad ora mancano sei turisti ma quasi certamente si trovano a bordo di una seconda imbarcazione che si era spinta un po' oltre il punto del ribaltamento per seguire i delfini, uno degli obbiettivi del 'safari marino'.

"Abbiamo visto la scena dall'alto dell'hotel", ha raccontato al portale il general manager Guido Bertoni. "A Watamu da che ricordi non è mai capitato un incidente simile. Si è trattato di una fatalità, una 'scuffiata' presa in corrispondenza di un'onda più potente delle altre: siamo addolorati per le persone locali che hanno perso la vita". I sei italiani che avevano scelto di fare l'escursione con un'altra compagnia e un'altra imbarcazione (e che dunque non risulta fossero sul battello coinvolta nell'incidente) non sono ancora rientrati alla base, al Garoda Resort, ma la cosa -dicono fonti informate- e' normale considerate i tempi necessari a questo genere di escusioni.