Il secondo uomo sulla luna si è sposato (per la quarta volta) a 93 anni

AGI - Buzz Aldrin, membro della missione Apollo 11 e secondo essere umano a mettere piede sulla Luna, ha annunciato di aver sposato ieri, nel giorno del suo 93 compleanno, la sua fidanzata di lunga data. Aldrin e Anca Faur, vicepresidente esecutivo di Buzz Aldrin Ventures, hanno ufficializzato la loro unione con una cerimonia privata.

"Nel giorno del mio 93 compleanno sono felice di annunciare che il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, e io ci siamo sposati", ha twittato l'astronauta, allegando una foto di lui e di Anca Faur, 63 anni, secondo quanto riportato dai media statunitensi. "Ci siamo uniti in matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo emozionati come adolescenti in fuga".

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn