Sempre più persone abbandonano gli animali negli aeroporti  

Nelle scorse settimane tre cani e una tartaruga sono arrivati ​​con i loro proprietari in alcuni aeroporti del Paese, ma invece di imbarcarsi e volare via assieme a loro, a un certo punto - tra il check-in e l'imbarco - i loro proprietari li hanno abbandonati. Tant’è che “un cane è stato trovato legato a un palo fuori dall'aeroporto di Des Moines.

La tartaruga è stata scoperta in un bagno dell'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. Un cucciolo è stato abbandonato in un gate d’imbarco, un altro cane è stato consegnato ai dipendenti delle compagnie aeree della Charlotte Douglas International”, riferisce il Washington Post. Cosa succede? Da quando le persone abbandonano gli animali negli aeroporti?

Succede e capita anche da un po’ di tempo. Il punto è che volare con un animale richiede un grado di preparazione in più e spesso capita requisiti di viaggio richesti per gli animali domestici varino a seconda delle compagnie aeree e dei paesi. Tanto più che ora i protocolli sono cambiati durante la pandemia da Coronavirus.

Ad esempio, i vettori statunitensi hanno smesso di consentire agli animali di usufruire di un supporto emotivo per il viaggio in cabina già nel 2021 e sono sempre più frequenti le compagnie aeree che limitano il numero di animali ammessi oppure gli stessi aerei non consentono il trasporto di animali domestici durante determinati mesi “o in orari in cui il rischio di temperature estreme è elevato”, si legge sul giornale. Alcuni stati, poi, richiedono un certificato di visita veterinaria (CVI), o certificato sanitario, che si deve ottenere entro 10 giorni dal viaggio.

Il risultato è che arrivati al check-in tutti questi problemi vengono fuori all’ultimo momento, così nella fretta dell’imbarco, cani gatti e canarini o tartarughe vengono lasciati a terra. Per evitare contrattempi, imbarazzi e abbandoni fastidiosi, le compagnie aeree consigliano di prendere visione delle regole di viaggio con animali ed evitare così spiacevoli sorprese, all’ultimo momento…