Secondo Mosca, un "Lince" italiano è stato distrutto in Ucraina

AGI - Un veicolo corazzato dell'esercito di Kiev "Iveco LMV 4x4" di fabbricazione italiana, noto come "Lince", è stato distrutto durante "l'operazione militare speciale" in Ucraina. Lo riferisce su Facebook l'ambasciata russa in Italia, pubblicando quattro fotografie del mezzo che sarebbe stato colpito.

"La sorte dei mezzi militari trasferiti al regime di Kiev è prevedibile e poco invidiabile", commenta l'ambasciata, "a titolo d'informazione per vertici del Ministero della Difesa italiano l'Ambasciata non attacca nessuno, ma si limita a riportare i fatti sui quali tacciono i megafoni della propaganda della Nato.

Identikit del "Lince"

​Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) "Lince" è un mezzo blindato leggero di nuova generazione prodotto dalla Iveco Defence Vehicles di Bolzano. Il "Lince", si legge nella scheda presente sul sito dell'esercito italiano, "possiede un elevato livello di protezione contro il fuoco e la sua estrema versatilità di impiego gli consente di operare in ambienti radicalmente diversi per collocazione geografica, condizioni climatiche (-32 C° +49 C°) e caratteristiche del terreno".



"Un aspetto importante di questo nuovo veicolo tattico sono i kit: questi possono essere montati in brevissimo tempo e comprendono blindature modulari aggiuntive, kit ideati per il guado di corsi d'acqua, grazie ai quali la scocca viene alzata e le prese d'aria motore vengono sopraelevate", spiegano ancora le nostre forze armate. Introdotto in servizio nel 2006, il "Lince" attualmente è impiegato in Libano, Afghanistan, Kosovo, Somalia e Repubblica Centrafricana.

L'esercito italiano possiede oltre duemila VTLM modello "Lince". Tra i principali acquirenti del mezzo, in altre versioni come la "Panther", figurano Gran Bretagna, Spagna, Norvegia e Belgio, nazioni le cui forze armate ne hanno ordinato centinaia di esemplari.