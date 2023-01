Il senatore Usa Manchin: "Gli europei non comprino più gas da Mosca"

AGI - Come Stati Uniti "vogliamo assicurarci che si possa ridurre il prezzo che l'Europa ci paga per il il gas naturale liquefatto e per questo motivo produrremo più Gnl da immettere sul mercato e i nostri amici europei potranno avere contratti a lungo termine con prezzi più bassi": lo ha detto all'AGI il senatore democratico Joe Manchin, a margine dei lavori del World Economic Forum.

Per Manchin, ex governatore della Virginia Occidentale, gli europei "non devono più comprare energia russa", rivolgendosi solamente a "alleati affidabili". E per quanto riguarda le carte segrete trovate a casa del presidente Joe Biden, "non ci sono scuse, e lo stesso vale per Trump"