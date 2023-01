Kim Kardashian si aggiudica all'asta un gioiello di Lady Diana

AGI - La star americana Kim Kardashian ha acquistato la Croce di Attallah, il ciondolo di ametista e diamanti indossato in diverse occasioni dalla Principessa Diana.

Lo rende noto la casa d'aste Sotheby's. Il pezzo, realizzato negli anni Venti dal gioielliere britannico Garrard, è stato venduto per 163.800 sterline (202.300 dollari) durante la vendita "Royal and Noble" della casa d'aste a Londra.

Il gioiello - che Diana indossò in particolare in occasione di un gala di beneficenza del 1987 - è stato venduto a più del doppio della stima minima pre-asta, e Sotheby's ha confermato che è stato acquistato da un rappresentante per conto della Kardashian.

"I gioielli posseduti o indossati dalla defunta principessa Diana si presentano molto raramente sul mercato, soprattutto un pezzo come la Croce di Attallah, che è così colorato, audace e distintivo", ha dichiarato Kristian Spofforth di Sotheby's prima dell'asta.