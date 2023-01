L'appello della moglie di Zelensky a Davos: "La comunità internazionale sia unita"

AGI - "Serve unita'" nella comunita' internazionale perche' "non possiamo permettere un'altra Chernobyl, un'altra tragedia nucleare". E' l'appello che la first lady ucraina, Olena Zelenska, ha rivolto alla platea del World Economic Forum di Davos. "Non tutti voi state utilizzando il votro potere di influenza oppure lo utilizzate in un modo che divide ancora di più", ha aggiunto Zelenska sottolineando che "la cooperazione globale è ancora più importante oggi".

"Assistiamo al crollo del mondo così come lo conosciamo", ha avvertito Zelenska. "Questa guerra rischia di estendersi e di creare una crisi ancora piu' ampia, a meno che l'aggressore non perda", ha sottolineato la first lady ucraina. "Le truppe russe devono ritirarsi da tutto il territorio ucraino, solo cosi' verra' ristabilito il diritto internazionale", ha aggiunto la moglie del presidente ucraino.