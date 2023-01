La notizia dell'arresto è tra le più lette al mondo

AGI - La notizia della cattura di Matteo Messina Denaro ha fatto il giro del mondo ed è stata tra le notizie più lette su quotidiani e siti internazionali. La Bbc riporta l'arresto, pubblicando anche il video girato nella clinica di Palermo dove è stato fermato dai Carabinieri.

Sul Guardian si racconta "come il mafioso impenitente abbia eluso la polizia per 30 anni", sottolineando come l'uomo che "si vantava di aver 'riempito un cimitero da solo' è riuscito a rimanere nascosto senza allontanarsi da casa".

SkyNews dedica un lungo ritratto a "'L'ultimo padrino'" che "rappresentava 'tutti i segreti di Cosa Nostra', citando esperti secondo i quali "non ci sono 'grandi capi' per sostituirlo". La Reuters sottolinea che è stata "la malattia ciò che alla fine ha messo in trappola il principale latitante mafioso italiano", riportando le parole del procuratore capo di Palermo Paolo Guido.

Per Le Monde, "l'arresto di Matteo Messina Denaro, ultimo 'boss' della mafia siciliana in fuga, chiude un ciclo della storia italiana", mentre Le Figaro racconta di "come l'Italia abbia messo fine a 30 anni di fuga del padrino dei padrini di Cosa Nostra".

Grande risalto anche sulla stampa americana, con i principali giornali - dal New York Times al Washington Post al Wall Street Journal - che riportano la notizia dell'arresto con dovizia di particolari. Stessa attenzione gli dedicano anche Cnn e l'Associated Press.

La 'fama' di Messina Denaro arriva fino nel sud-est asiatico: il Bangkok Post dedica un lungo articolo all'arresto del "boss spietato della mafia siciliana".