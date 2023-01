arrestato matteo messina denaro

AGI - "Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche". Lo afferma all'AGI il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.

É finita oggi, dunque, la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 e ritenuto l'ultimo padrino di Cosa nostra. Il superlatitante - che si dice fosse malato da tempo - è stato bloccato in una struttura sanitaria privata, la nota clinica specialistica La Maddalena. Ad arrestarlo, a Palermo, i carabinieri del Ros che 30 anni fa con un blitz riuscirono anche ad arrestare il capo dei capi, Totò Riina. A coordinare le indagini il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido.

Ciriani: "Stato e giustizia più forti della mafia" "Lo Stato e la giustizia sono più forti della criminalità organizzata. Con l'arresto di Matteo Messina Denaro viene inferto un colpo decisivo alla mafia. Ringraziamo i Ros dei Carabinieri, tutte le forze di polizia e le Procure che hanno lavorato per raggiungere questo storico risultato. Il governo è profondamente impegnato nella lotta a tutte le mafie e su questa battaglia non arretrerà di un millimetro". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

La Russa: "La lotta alla mafia non conosca tregua" "Desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'arresto di Matteo Messina Denaro, la cui cattura è una notizia bellissima per la nostra nazione. All'indomani dell'anniversario dell'arresto del capo dei capi Totò Riina, magistratura e Forze dell'ordine hanno inferto oggi un altro colpo durissimo alla criminalità organizzata. Bene così, la lotta alla mafia non conosca tregua". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Ha tentato la fuga, bloccato al bar Matteo Messina Denaro ha tentato la fuga ed era riuscito ad allontanarsi ancora una volta ma arrivato in un bar è stato catturato. E' quanto si è appreso in ambienti della clinica La Maddalena di Palermo, dove il superlatitante di Cosa nostra in passato era stato operato, sotto falso nome.

In cura alla Maddalena da almeno un anno Matteo Messina Denaro era in cura alla Maddalena da un paio d'anni "o almeno uno", dice ad AGI un medico della clinica Maddalena che preferisce restare anonimo, per un tumore in zona addominale. Nella struttura sanitaria era andato per fare un tampone antiCovid, dovendo essere ricoverato in day hospital.

Fontana: "Un pensiero a Falcone, Borsellino e al Beato Livatino" "Desidero esprimere i sentimenti della più viva soddisfazione per la cattura di Matteo Messina Denaro e rivolgere a tutte le istituzioni e all'Arma dei Carabinieri la più sentita riconoscenza per questo risultato straordinario. Oggi hanno vinto lo Stato e gli italiani che credono nei valori della legalità e della giustizia. Un pensiero commosso va a tutte le vittime della mafia, alle loro famiglie e a tutti i magistrati che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata come i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il Beato Rosario Livatino". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Sangiuliano: "Grande vittoria dello Stato" "Una grande vittoria dello Stato nella lotta alla mafia. Complimenti ai Carabinieri e alla Magistratura per la cattura del boss Matteo Messina Denaro". Così su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo l'arresto del boss latitante da tempo.

Era in clinica per la cura di un tumore Secondo quanto si è appreso in ambienti della clinica La Maddalena di Palermo, Matteo Messina Denaro, soffriva di tumore al colon e aveva metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di trattamenti chemioterapici: il cognome che avrebbe utilizzato è quello di Bonafede.

Metsola: "Oggi il mondo è un po' più sicuro" "Il mondo è un po' più sicuro oggi". Lo ha scritto in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, condividendo il tweet del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull'arresto del boss della mafia, Matteo Messina Denaro.

Mattarella si complimenta con Piantedosi e con l'Arma Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.

Piantedosi: "Una giornata straordinaria per lo Stato" "Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. "Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie".

Zangrillo: "A inquirenti e forze dell'ordine il grazie di tutta l'Italia" "Con l'arresto di Matteo Messina Denaro viene messa la parola fine alla latitanza record di uno dei più pericolosi boss mafiosi del mondo, tra i responsabili delle pagine più' buie della recente storia d'Italia. A inquirenti e forze dell'ordine che per anni hanno indagato senza mai mollare, a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la legalità, va il plauso e il ringraziamento di tutta l'Italia". Cosi', in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Esultanza e abbracci tra i carabinieri Gli abbracci tra i carabinieri, la loro esultanza, davanti al luogo della cattura, presso una clinica privata di Palermo, hanno sottolineato la storica cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, da parte dei carabinieri del Ros. Il padrino di Castelvetrano è stato portato via in una località protetta su un furgone bianco.

In corso il trasferimento in un luogo sicuro Il superlatitante Matteo Messina Denaro, catturato oggi a Palermo in una clinica privata di Palermo, dopo 30 anni di latitanza "è in trasferimento in una località sicura". Lo afferma il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. Quando è stato catturato, ha spiegato, "non ha opposto resistenza". Fatto salire su un furgone bianco, è stato portato via

Tajani: "Italia assesta un duro colpo alla mafia" "Con l'arresto di Matteo Messina Denaro l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai Carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla mafia". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Meloni: "Lotta alla mafia proseguirà senza tregua" "Il governo - prosegue il presidente Meloni - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la cattura di Matteo Messina Denaro.

All'arresto "non ha opposto resistenza" "Il latitante è stato arrestato all'interno di una clinica di Palermo. Non ha opposto resistenza. Si era recato lì per svolgere delle terapie mediche. Non si è opposto all'arresto e del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti". Lo ha detto il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.

L'arresto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina L'arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina, che fu catturato il 15 gennaio del 1993, sempre a Palermo. Quel giorno si era appena insediato a capo della Procura di Palermo Giancarlo Caselli, e la notizia arrivò proprio mentre il magistrato stava incontrando i giornalisti a Palazzo di giustizia per un saluto.

Crosetto: complimenti a chi lavora per la giustizia "Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai Ros ed ai magistrati per il loro lavoro". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.