Missile russo su un condominio a Dnipro, almeno 12 morti

AGI - Il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito un condominio nella città di Dnipro è salito a 12 morti. Lo ha riferito su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. Oltre 60 i feriti, tra cui almeno 12 bambini.

Il conteggio delle vittime potrebbe salire ancora nelle prossime ore. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'Ufficio di presidenza ucraino, ha sottolineato che ci sono ancora persone sotto le macerie. Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha dichiarato che le vittime sono "decine".

Blackout di emergenza in sei regioni

Gli attacchi missilistici russi odierni hanno danneggiato le infrastrutture energetiche in 6 regioni: Kharkiv, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Vinnytsua e Kiev, dove sono state colpite alcune infrastrutture critiche della capitale e un edificio residenziale in periferia..

"Il nemico ha nuovamente attaccato gli impianti di generazione e le reti elettriche del Paese", ha fatto sapere il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, rifernedo che in molte delle regioni sono stati introdotti blackout di emergenza. Il ministro ha assicurato che si sta già lavorando per ripristinare le forniture di corrente elettrica, secondo quanto riportano i media locali.

"Memoria eterna a tutti coloro le cui vite sono state portate via dal terrore russo" Il mondo deve fermare questo male!", ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy, pubblicando le foto delle conseguenze dell'attacco russo su Dnipro.

"La rimozione delle macerie continua a Dnipro", prosegue Zelensky, "tutti i servizi di emergenza sono a lavoro. Lottiamo per salvare la vita di ogni persona".

Londra promette carri armati

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha assicurato a Zelenksy, che il Regno Unito fornirà all'Ucraina carri armati Challenger 2 e nuovi sistemi di artiglieria.

"Il primo ministro ha sottolineato l'ambizione della Gran Bretagna di intensificare il nostro sostegno all'Ucraina, compresa la fornitura di carri armati Challenger 2 e sistemi di artiglieria aggiuntivi", ha detto un portavoce di Downing Street dopo una conversazione telefonica tra i due leader.

Nel colloquio, Sunak e Zelensky hanno concordato sulla "necessità di cogliere questo momento con un'accelerazione del sostegno militare e diplomatico globale all'Ucraina", grazie alle "vittorie ucraine che hanno respinto le truppe russe".

Allo stesso tempo, nella telefonata, entrambi i leader hanno lodato l'impegno di altri Paesi ad aumentare il sostegno militare a Kiev, come "l'offerta della Polonia di fornire carri armati Leopard". "Il primo ministro ha sottolineato che insieme all'intero governo britannico lavorerà intensamente con i partner internazionali per fornire rapidamente il tipo di aiuto che consentira' all'Ucraina di prendere il sopravvento, vincere la guerra e garantire una pace sicura e duratura", ha aggiunto il portavoce.

Il monito di Mosca

L'impegno della Gran Bretagna di inviare carri armati Challenger 2 in Ucraina non farà che causare una "escalation del conflitto. Lo afferma l'ambasciata russa nel Regno Unito in una nota. "Portare i carri armati nella zona del conflitto servirà solo a intensificare le operazioni di combattimento, generando più vittime, anche tra la popolazione civile", ha affermato l'ambasciata.

Colloquio tra Austin e Crosetto

"Ho parlato con il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto oggi per discutere del ruolo importante dell'Italia nel garantire la sicurezza del fianco orientale della NATO", ha dichiarato il segretario della Difesa americano Lloyd Austin in una conversazione telefonica con Crosetto riportata dal Pentagono. "L'ho elogiato per la continua assistenza italiana alla sicurezza dell'Ucraina", ha aggiunto Austin.