Oms consiglia: usare le mascherine al chiuso e nei luoghi affollati 

AGI - No ad abbassare la guardia, le mascherine continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid. Lo raccomanda l'Oms che ha aggiornato le sue linee guida sull'uso delle mascherine. In particolare, "si raccomanda l'uso delle mascherine da parte del pubblico in situazioni specifiche che sono consigliate a seguito di una recente esposizione al Covid, quando qualcuno ha o sospetta di averlo, quando qualcuno è ad alto rischio e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato".

Analogamente alle raccomandazioni precedenti, l'Oms suggerisce l'uso delle mascherine in altri casi, "sulla base di una valutazione del rischio. I fattori da considerare includono le tendenze epidemiologiche locali o l'aumento dei livelli di ospedalizzazione, i livelli di copertura vaccinale e di immunità nella comunità e il contesto in cui si trovano le persone".