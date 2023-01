Scoperto in Svezia un mega giacimento di terre rare 

AGI - Conterrebbe più di un milione di tonnellate di metalli il maxi giacimento di terre rare scoperto dal gruppo minerario Lkab nella regione di Kiruna, nell'estremo Nord della Svezia. L'azienda definisce il sito "il più grande deposito conosciuto" di terre rare in Europa.

Si tratta di una scoperta importante, soprattutto in un momento in cui l'Europa si interroga su come superare la dipendenza in materia di terre rare, in particolare dalla Cina, che è il maggior produttore mondiale.

Questi minerali vengono utilizzati in particolare per fabbricare le batterie dei veicoli elettrici e le turbine eoliche. Rientrano a pieno titolo, dunque, tra le materie prime essenziali per la transizione energetica, seppur in prospettiva il loro uso è destinato a ridursi con la sostituzione con altri materiali meno costosi e più accessibili.

"Questo è il più grande deposito conosciuto di elementi di terre rare nella nostra parte del mondo, e potrebbe diventare un importante tassello per la produzione delle materie prime critiche assolutamente cruciali per la transizione verde", ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo pubblico Lkab , Jan Moström. Il manager ha ricordato che "Siamo di fronte a un problema di approvvigionamento. Senza non ci possono essere veicoli elettrici", ha affermato.

Secondo stime preliminari, il giacimento di Kiruna, importante regione mineraria del Paese scandinavo, contiene più di “un milione di tonnellate di ossidi di terre rare”, ma l'azienda sottolinea di non averne ancora quantificato l'esatta entità.



Rimane da percorrere "molta strada" però prima che il sito possa essere messo in funzione, ha avvertito Lkab. "Prevediamo che ci vorranno diversi anni per studiare il deposito e le condizioni per uno sfruttamento redditizio e sostenibile", ha aggiunto Moström. L'avvio dei lavori dipenderà inoltre dalla velocità di ottenimento dei permessi di sfruttamento, la società di estrazione ha precisato che l'esperienza ha dimostrato che ci vorranno probabilmente "tra i 10 e i 15 anni" prima di iniziare lo sfruttamento.



L'annuncio della scoperta del giacimento è stato dato in occasione della visita di una delegazione della Commissione europea in Svezia, che dall'inizio dell'anno ricopre la presidenza di turno dell'Ue. "L'elettrificazione, l'autosufficienza e l'indipendenza dell'UE nei confronti di Russia e Cina inizieranno nella miniera", ha commentato il vicepremier e ministro dell'Economia e dell'Energia svedese, Ebba Busch.