È morto l'ultimo re di Grecia

AGI - È morto Costantino II, ultimo re di Grecia, fratello di Sofia di Spagna. L'ex monarca, che aveva subito un infarto, era da giorni in condizioni critiche, ricoverato in terapia intensiva.

Ospedalizzato più volte negli ultimi mesi, dopo un infarto subito nel 2018, da quando aveva contratto il Covid-19 nel 2020, era stato sempre in sedia a rotelle durante le sue apparizioni pubbliche.

King Constantine II of Greece is dead. The former and last King of the Hellenes died today at the age of 82. Rest In Peace, Sir ️



He was a godfather of Prince William. pic.twitter.com/xVWcZLeaD4