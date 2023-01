La nave arenata nel Canale di Suez si rimette 'in marcia'

AGI - La nave da carico norvegese che si era arenata questa mattina nel canale di Suez è stata rimessa a galla. La navigazione in questa via marittima strategica per i commerci tra Europa ed Asia adesso è tornata alla normalità. La conferma arriva dalla stessa autorità del Canale.

Il cargo, la MV Glory, trasporta 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina ed è diretto in Cina: si era incagliato in un tratto a senso unico del canale, appena a sud di Port Said, vicino la città di Qantara, nella provincia egiziana di Ismalia.

Il Joint Coordination Center, il centro di coordinamento congiunto che a Istanbul controlla l'esportazione dei prodotti alimentari commerciali e fertilizzanti dai porti ucraini, ha confermato che il Glory trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina diretto in Cina.

Non è la prima volta che il traffico sul canale viene bloccato da una nave in transito. Già nel marzo 2021 infatti la navigazione rimase ferma per diversi giorni dopo che la nave portacontainer EverGreen si arenò con l'alta marea.