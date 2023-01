Un camion è piombato su un corteo funebre in Cina e ha ucciso 19 persone

AGI - Un camion ha investito in pieno un un corteo funebre nell'Est della Cina e ha ucciso 19 persone. Secondo la ricostruzione dei media, il camion è piombato su un gruppo di persone che costeggiava la strada seguendo un feretro prima della cerimonia di cremazione: la maggior parte delle vittime erano proprio i partecipanti al funerale. I testimoni hanno spiegato che il camion ha falciato le persone che camminavano in corteo improvvisamente e inaspettatamente. A quanto pare in quel momento la visibilità era molto ridotta a causa della nebbia.