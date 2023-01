Una donna cerca di imbarcare il suo boa in aereo con il bagaglio a mano

AGI - Una donna ha cercato di imbarcarsi su un volo in partenza dall'aeroporto internazionale di Tampa, in Florida, con un boa constrictor di oltre un metro nascosto nel suo bagaglio a mano.

Lo ha fatto sapere la TSA (Transportation Security Administration) l'agenzia americana istituita dal Dipartimento di sicurezza dopo l'11 settembre, sul suo profilo Twitter, come rivela la Cnn.

Snake on a plane? This is a @TSA X-ray of Bartholomew, a boa constrictor who was in a traveler's carry-on bag at @FlyTPA last month. Woman claimed the snake was her emotional support pet. TSA notified the airline, which ruled that there was not going to be a snake on their plane! pic.twitter.com/kSg6YeRluU