Trump festeggia l'elezione di McCarthy: "I repubblicani si sono uniti"  

AGI - "Grazie Kevin, è stato un grandissimo onore!". Donald Trump sul suo social Truth si è voluto congratulare in prima persona con McCarthy dopo l'elezione a speaker della Camera Usa. Il tutto in risposta a un video diffuso su Twitter in cui il nuovo presidente ringrazia pubblicamente il tycoon per il suo ruolo. "Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa. E' stata una bellissima cosa da vedere. Storica!", ha scritto Trump.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) January 7, 2023

Come da prassi, McCarthy ha giurato come Speaker della Camera dei Rappresentanti e conversando con i cronisti ha ringraziato l'ex presidente Donald Trump per averlo aiutato a ottenere i voti necessari dei dissidenti del suo partito. Trump "è stato con me fin dall'inizio. Qualcuno ha espresso qualche dubbio, ma lui c'era e c'era completamente", ha affermato McCarthy secondo quanto riporta la Cnn. "Mi chiamava e chiamava gli altri. Era davvero impegnato per aiutarmi a ottenere quei voti finali".