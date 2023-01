La guerra dei Narcos contro l'estradizione di "El Raton"

AGI - Scontri a fuoco, attacchi terra-aria, aeroporti assediati, voli cancellati e auto in fiamme. Fuoco e terrore. La rivolta dei Narcos ha già fatto almeno 29 morti tra militari e affiliati alle bande criminali.

Sinaloa è uno Stato in rivolta dopo l’arresto di Ovidio Guzman - figlio del super boss del narcotraffico Joaquin "El Chapo" - catturato ieri a Culican e poi trasferito a Città del Messico dove è rinchiuso in una prigione di massima sicurezza . Sono ore di tregua (armata) ma le cicatrici non si cancellano.

La furia del cartello di Sinaloa contro l’esercito è stata intensa: 24 ore di proiettili e sangue.

Intanto dopo la guerriglia urbana il giudice federale di Città del Messico ha bloccato l'estradizione negli Usa di Guzman, 32 anni, detto El Raton (Il Topo). La consegna agli Usa del figlio di “El Chapo” è legata a procedure legali ma c’è chi non esclude che la mano armata dei Narcos possa condizionare le operazioni. Si teme insomma, una nuova ondata di violenza scatenata dal cartello di Sinaloa nel caso di un trasferimento negli Usa.

Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha confermato l'esistenza di un mandato di arresto negli Stati Uniti che risale 19 settembre 2019. Ma, ha spiegato, l'eventuale estradizione di Guzmán non sarà immediata a causa delle formalità previste dalla legge, e perché anche in Messico ci sono procedimenti legali a suo carico.

In an act of terrorism, a war has broken out between Mexican Defense Forces and the Sinaloa Cartel in Culiacan in response to the arrest of El Chapo’s son. Where the cartel has now been shooting at commercial airliners with 50-caliber weapons; some arguing provided by the ATF. pic.twitter.com/GDjOQ8VKyl