McCarthy, il trumpiano della California 

AGI - Il neo speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, serve il 20esimo distretto della California. Nato il 26 gennaio 1965 in California, a Bakersfield, fu eletto per la prima volta al Congresso nel 2006.

Nipote di un allevatore di bestiame e figlio di un vigile del fuoco, Kevin è cresciuto in una famiglia della classe operaia e "si impegna a preservare e promuovere il sogno americano per gli americani laboriosi", si legge sul suo profilo sul sito della Camera. Suo nonno materno era un immigrato italiano, mentre quello paterno era irlandese.

All'età di 21 anni creò una piccola impresa, la Kevin O's Deli. I margini di guadagno ridotti lo costrinsero però a entrare nel servizio pubblico. Vendette dunque la sua attività per frequentare il college e la scuola di specializzazione presso la California State University, Bakersfield.

In quel periodo iniziò a lavorare per il membro del Congresso Bill Thomas e in seguito divenne un membro del suo staff a tutti gli effetti. Nel 2000 vinse la sua prima elezione pubblica come amministratore del Kern Community College District e nel 2002 fu eletto per rappresentare il 32esimo distretto nell'Assemblea dello Stato della California. McCarthy fu selezionato all'unanimità dai suoi colleghi repubblicani per servire come leader repubblicano dell'Assemblea.

Eletto per la prima volta al Congresso nel 2006, McCarthy divenne rapidamente Chief Deputy Whip e Majority Whip. Nel 2014 fu eletto leader repubblicano alla Camera. Dopo che i repubblicani persero la maggioranza nelle elezioni di medio termine del 2018 e che lo Speaker Paul Ryan si ritirò, McCarthy fu eletto leader della minoranza nel gennaio 2019.



McCarthy è stato quasi sempre un fermo difensore dell'ex presidente Donald Trump. Dopo la sconfitta di quest'ultimo alle presidenziali del 2020, si unì a quasi 140 colleghi per contestare tale risultato, agendo per volere dell'allora presidente nonostante nessuna prova di frode e nonostante il grave assalto al Campidoglio.

Dopo quelle violenze, McCarthy inizialmente prese le distanze da Trump, dicendo che il tycoon era in parte responsabile, ma in seguito si è riavvicinato all'ex presidente.

Nelle elezioni della Camera del 2022 ha guidato il Partito Repubblicano ottenendo una maggioranza ristretta. McCarthy è sposato con Judy Wages e ha due figli, Connor e Meghan