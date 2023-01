Strage nello Utah. Un uomo ha ucciso i 5 figli e la moglie e poi si è suicidato

AGI - Tragedia familiare nello Utah: un 42enne ha ucciso i suoi cinque figli, la suocera e la moglie che aveva presentato domanda di divorzio, poi si è suicidato. La strage è avvenuta nel paesino di Enoch nel sud dello Stato, a metà strada tra Salt Lake City e Las Vegas. La polizia ha riferito che già due anni fa l'uomo era finito sotto inchiesta per violenze domestiche.

A 42-year-old Utah man whose wife had filed for divorce just before Christmas shot dead seven members of his family including his five children ranging in age from 4 to 17 and then turned the gun on himself.#shooting #massacre #Utah #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/WG94oGzx4z