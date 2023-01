Dalla motosega alla droga nelle caramelle: gli oggetti più strani sequestrati negli aeroporti

AGI - Non passa giorno che negli Stati Uniti i funzionari dell'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti, Tsa, scoprano nei bagagli da imbarcare o in quelli a mano oggetti che non sono consentiti, attraverso i controlli di sicurezza. Ed è un elenco stravagante che di anno in anno cambia e si arricchisce di elementi inediti che vanno ad arricchire un elenco dei “migliori acchiappi” fatti dall’Agenzia.

Nel 2021, ad esempio, gli onori sono andati ad una motosega, a dei proiettili nascosti nel deodorante, infine ad metanfetamina avvolta in una tortilla trovata all’aeroporto di Huston.

L’anno scorso, invece, la Tsa ha scoperto più di 6.500 armi da fuoco , di cui oltre l'88% erano cariche. Una cifra, questa, che batte ampiamente il record delle 5.972 pistole rinvenute nel 2021.

Ma nella Top10 del 2022 ci sono le banconote, meglio “denaro sporco”, rinvenute all’aeroporto internazionale di El Paso alla base delle stampelle di un passeggero. Oppure il numero “sorprendente”, lo definisce il Washington Post, di bombe a mano inesplose trovate al Milwaukee Mitchell International Airport. Non basta. Stimolatori elettrici ritrovati all’interno di una fodera per chitarra all’aeroporto di Washington-Dulles.

E ancora: 7 pistole dentro una Playstation all’aeroporto di Atlanta, necessaire pieni di droga all’aeroporto di Boise nell’Idaho, un coltello in un laptop a Richmond, una pistola dentro a un supporto per arti all’aeroporto di Rochester, un’arma da fuoco nascosta nel burro di arachidi rinvenuta al J. F. Kennedy di Ney York City, due pistole dentro un pollo alla dogana di Fort Lauderdale-Hollywood e, infine, 12 mila pillole di droga confezionata all'interno di scatole e buste di SweeTarts, Skittles e Whoppers. Cioè caramelle.