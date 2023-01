Pechino condanna i test imposti da diversi Paesi ai viaggiatori dalla Cina

AGI - Pechino ha condannato l'imposizione di test Covid decisa da diversi Paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina e ha minacciato "contromisure". "Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all'ingresso rivolte solo ai viaggiatori cinesi. Questo è privo di basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, aggiungendo che la Cina potrebbe "prendere contromisure, secondo il principio di reciprocità".

La Cina si dice disposta a rafforzare la comunicazione con la comunità internazionale e a collaborare per superare la pandemia di Covid-19, ma definisce "inaccettabile" il ricorso a "pratiche eccessive" messe in atto da alcuni Paesi.

Il riferimento è alle restrizioni decise da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, come il tampone obbligatorio all'arrivo, dopo l'esplosione di contagi nel Paese asiatico. "Ci opponiamo fermamente alla pratica di manipolare le misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici", ha avvertito il portavoce.