Il messaggio di Capodanno di Zelensky: "Combatteremo fino alla vittoria"

AGI - "Il 2022 ci ha ferito al cuore. Abbiamo pianto tutte le lacrime", lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo messaggio di fine anno. "Abbiamo gridato tutte le preghiere. 311 giorni. Abbiamo qualcosa da dire su ogni minuto. Ma la maggior parte delle parole non sono necessarie. Non abbiamo bisogno di spiegazioni, di decorazioni. Abbiamo bisogno di silenzio. Per ascoltare. Abbiamo bisogno di pause. Realizzare".

"Non sappiamo con certezza cosa ci riserverà il nuovo anno 2023. Voglio augurare a tutti noi una cosa: la vittoria. E questo è l'aspetto principale. Un augurio a tutti gli ucraini. Che quest'anno sia l'anno del ritorno. Il ritorno del nostro popolo. I guerrieri alle loro famiglie. I prigionieri alle loro case. Gli sfollati interni alla loro Ucraina. Restituzione delle nostre terre. E chi è temporaneamente occupato sarà libero per sempre".

"Ritorno alla vita normale. Ai momenti felici senza coprifuoco. Alle gioie terrene senza raid aerei. Restituzione di ciò che ci è stato rubato. L'infanzia dei nostri figli, la serena vecchiaia dei nostri genitori", ha concluso, "che il nuovo anno porti tutto questo. Siamo pronti a lottare per questo. È per questo che ognuno di noi è qui. Sono qui. Siamo qui. Siete qui. Sono tutti qui. Siamo tutti ucraini. Gloria all'Ucraina! Buon anno!"