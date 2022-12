La cattedrale di Saint Patrick in lutto per Ratzinger

AGI - La bandiera dello Stato Pontificio a mezz’asta, la foto di papa Benedetto XVI sul lato dell’altare maggiore e l’omelia in cui è stata ricordata la figura di Joseph Ratzinger, scomparso all’età di 95 anni. Così nella cattedrale di Saint Patrick, nel cuore di Manhattan, sede di una storica visita di papa Ratzinger nel 2008, la messa di mezzogiorno è stata tutta nel segno del ricordo, davanti a centinaia di fedeli e molti turisti.

“Per noi - ha detto Father Edward Dougherty - è una grande perdita. Ricordo la gioia dei romani quando venne eletto papa. I guidatori degli autobus annunciarono ai viaggiatori la fumata bianca con un ‘habemus papam’”. L’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, è ancora in città ma dovrebbe partire presto per Roma.