La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico

AGI - La Corea del Nord ha sparato in mare un missile balistico a corto raggio. Dopo il governo giapponese, lo conferma l'esercito sudcoreano, secondo l'agenzia di stampa Yonhap. Il missile è partito dalla zona di Yongseong della capitale Pyongyang ed è atterrato nel Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone, ha detto Yonhap, citando lo Stato Maggiore.

Le tensioni militari nella penisola coreana sono aumentate bruscamente nel 2022, quando il Nord ha condotto test di armamento contro le sanzioni quasi ogni mese, compreso il lancio del suo missile balistico intercontinentale più avanzato di sempre. Ieri il Nord ha sparato tre missili balistici a corto raggio, ha detto l'esercito di Seul, il giorno dopo che la Corea del Sud aveva testato con successo un veicolo di lancio spaziale a combustibile solido.

Il lancio nordcoreano ha fatto seguito all'incursione di cinque droni nordcoreani nello spazio aereo del Sud all'inizio della settimana. L'incursione dei droni nordcoreani di lunedì è stato il primo incidente di questo tipo in cinque anni e ha provocato le scuse del ministro della Difesa di Seul, dopo che l'esercito non è riuscito ad abbattere un solo drone nonostante l'invio di jet in un'operazione durata cinque ore.