Francia e Gran Bretagna chiederanno un test Covid negativo per chi arriva dalla Cina

AGI - I viaggiatori che si imbarcano in Cina su voli diretti in Francia o nel Regno Unito dovranno presentare un test negativo al Covid-19 al momento dell'imbarco. I due Paesi che si uniscono così all'Italia e alla Spagna tra le nazioni dell'Ue che impongono restrizioni.

Parigi ha sottolineato come i viaggiatori dovranno portare la prova di un test negativo meno di 48 ore prima dell'imbarco. Altri test saranno effettuati all'arrivo a campione e i test positivi saranno oggetto di sequenziamento al fine di rilevare possibili nuove varianti del virus, ha indicato una fonte governativa transalpina durante una conferenza stampa.

Anche Londra, secondo quanto riportato dall Bbc, ha deciso che i viaggiatori dovranno presentare un test negativo al Covid-19 al momento dell'imbarco. "Anche se l'annuncio non è stato ancora formalmente fatto, il ministro della Difesa britannico ha confermato che il governo sta riesaminando la necessità di test per i passeggeri provenienti dalla Cina", scrive l'emittente. Il ministro in questione è Ben Wallace e secondo il sito dell'emittente britannica ha dichiarato che "il governo sta esaminando" le restrizioni.