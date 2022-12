In Giappone tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina

AGI - Il Giappone rafforza i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Richiesto un test PCR all'atterraggio a causa del rapido aumento dei casi Covid in Cina e dopo che Pechino ha annunciato la fine delle quarantene per i viaggiatori che rientrano.

Da venerdì, ha annunciato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, le autorità richiederanno il test e chi sarà positivo dovrà restare sette giorni in quarantena.