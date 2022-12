Trovato morto un deputato russo che aveva criticato la guerra in Ucraina

AGI - Un ricco imprenditore e deputato russo del partito Russia Unita, Pavel Antonov, che a giugno aveva criticato la guerra in Ucraina, è stato trovato morto domenica sera dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Rayagada, nello Stato indiano dell'Odisha, mentre festeggiava il suo 65esimo compleanno.

Secondo le autorità locali, citate dalla Tass, Antov si sarebbe suicidato perché depresso per la morte, avvenuta due giorni prima, apparentemente per un attacco cardiaco, di un amico russo, Vladimir Budanov, che faceva parte di un gruppo di quattro turisti arrivati

nell'hotel qualche giorno prima. Secondo il New Indian Express, Antov era "visibilmente turbato" dopo aver partecipato al funerale di Budanov.