L'aspra battaglia di Harry e Meghan contro il Sun

AGI - Il principe Harry e la moglie Meghan hanno respinto le scuse del tabloid 'Sun' definendole una "trovata di pubbliche relazioni". Il giornale aveva pubblicato un editoriale in cui l'ex conduttore di 'Top Gear' Jeremy Clarkson affermava di "odiare" Meghan.

L'articolo di è rivelato un boomerang ed è diventato il più denunciato all'IPSO (Independent Press Standards Organisation) del Regno Unito.

Nell'editoriale, Clarkson dice di sognare il giorno in cui Meghan "viene fatta sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla grida 'vergogna!' e le gettar addosso grumi di escrementi".

L'IPSO ha ricevuto più di 20.000 reclami e molte figure di alto profilo hanno criticato l'articolo, tra cui l'autore Philip Pullman e il sindaco di Londra Sadiq Khan.

Il Sun, che ha rimosso l'articolo del 16 dicembre dal suo sito web tre giorni dopo su richiesta di Clarkson, ha dichiarato nelle sue scuse che sarà rimosso anche dai suoi archivi.

"Columnists’ opinions are their own, but as a publisher, we realise that with free expression comes responsibility."



The Sun have published an apology after Jeremy Clarkson's hateful op-ed about Meghan, the Duchess of Sussex received a record number of complaints. pic.twitter.com/89kauQ7102 — Omid Scobie (@scobie) December 23, 2022

"Siamo sinceramente dispiaciuti", si legge in una dichiarazione sul suo sito del quotidiano, "Le opinioni degli editorialisti sono le loro, ma come editore ci rendiamo conto che con la libertà di espressione deriva la responsabilità".

Ma in una risposta pungente, un portavoce del duca e della duchessa del Sussex - come sono formalmente conosciuti - lo ha criticato per non aver contattato Meghan per scusarsi direttamente.

"Il fatto che il Sun non abbia contattato la duchessa del Sussex per scusarsi mostra il loro intento. Questa non è altro che una trovata pubblicitaria", ha detto il portavoce, "non saremmo in questa situazione se il Sun non continuasse a trarre profitto e sfruttare l'odio, la violenza e la misoginia.

L'articolo era stato scritto in risposta alla recente docuserie Netflix della coppia "Harry & Meghan", in cui erano molto critici nei confronti della vorace stampa scandalistica britannica.

Clarkson ha cercato di spiegare su Twitter che l'immagine cui faceva riferimneto non era che una citazione da una scena di 'Game of Thrones': "Sono inorridito per aver causato così tanto dolore e starò più attento in futuro".

In una delle scene più famose di "Game of Thrones", un personaggio femminile fa una "passeggiata della vergogna" in cui è costretta a camminare per le strade nuda mentre le persone le lanciano spazzatura.