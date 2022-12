Qatargate, Orban: "Abolire il parlamento europeo" 

AGI - "Il recente scandalo del Parlamento europeo è rivelatore. Le salvaguardie anti-corruzione del Pe hanno fallito miseramente. Se vogliamo ripristinare la fiducia del pubblico, è il momento di abolire il Parlamento europeo". Lo scrive in un tweet il premier ungherese, Viktor Orban riferendosi al caso "Qatargate" che sta scuotendo Bruxelles.

1/2 The recent @Europarl_EN scandal is revealing. The EP’s anti-corruption safeguards have failed miserably. If we want to restore public trust, it’s time to abolish the European Parliament. Our solution: pic.twitter.com/fxHQpmJUZR