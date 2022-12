Ore d’ansia per la principessa Bha, erede non ufficiale al trono della Thailandia

AGI - Di formazione americana, Bajrakitiyabha Mahidol è forse più conosciuta con il suo vero soprannome di Principessa Bha. Ma chi è in realtà Bha? È la figlia maggiore del re Maha Vajiralongkorn e anche l’unica avuta dal suo primo matrimonio, come riferisce il Guardian, secondo il quale Bha è la più accreditata candidata per succedere al trono in Thailandia, anche se il re non l’ha mai esplicitato.

Scrive il Guardian che ora il suo improvviso ricovero in ospedale all'età di 44 anni “ha dimostrato che le persone sanno poco di lei al di là della sua immagine pubblica, costellata di successi internazionali ma di assai pochi dettagli personali”, come dichiarato da Pavin Chachavalpongpun, uno studioso thailandese che lavora in esilio presso il Centro per il sud-est asiatico dell'Università degli studi di Kyoto. La principessa, tuttavia, è la figlia della cugina del re, che è stata la prima delle sue quattro mogli.

Da adolescente ha studiato alla Heathfield School, una prestigiosa scuola femminile in Inghilterra, prima di conseguire due lauree alla Cornell University. Ha servito come ambasciatrice della Thailandia in Austria, diventando poi una sostenitrice delle detenute thailandesi ma rimasta silenziosa e sempre ai margini della politica nazionale anche quando nel 2020 si sono scatenate proteste di massa a proposito della riforma della monarchia.

“All'età di 44 anni, non sappiamo nulla da lei", ha sottolineato Chachavalpongpun. "e la gente la conosce appena". Scrive però il quotidiano di Londra: “La situazione è cambiata in una certa misura d’improvviso mercoledì della scorsa settimana” perché “la principessa stava addestrando i suoi cani in una provincia nord-orientale quando è crollata a terra perdendo conoscenza”.

Gli elicotteri intervenuti prontamente l'hanno trasportata in aereo a Bangkok dopo esser stata sottoposta ad un primo esame sul posto ma la dichiarazione iniziale del palazzo sulla sua salute “è stata vaga”, ciò che ha innescato una girandola di supposizioni online. In ogni caso sono trascorsi ben cinque giorni prima che il palazzo rompesse di nuovo il silenzio, dicendo lunedì che la principessa Bajrakitiyabha era per certi versi “stabile" ma sottoposta a cure mediche a polmoni, cuore e reni.

Comunque lo stesso giorno la corte di giustizia del paese ha ordinato a tutti i suoi uffici dall’astenersi dai festeggiamenti per il nuovo anno e di pregare invece per la guarigione della principessa. Apprensione e ansia crescono di ora in ora. Anche se poco conosciuta, la Principessa Bha “gode di una reputazione generalmente positiva”, chiosa il Guardian.