Zelensky a Washington: "Il prossimo anno la nostra bandiera sventolerà su tutta l'Ucraina" 

AGI - "Il prossimo anno, dobbiamo restituire la bandiera ucraina e la libertà alla nostra terra intera, a tutto il nostro popolo". Lo ha scritto sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, postando le foto del suo arrivo negli Usa dove ha incontrato Joe Biden.



"Terrò una serie di negoziati per rafforzare la capacità di difesa e resilienza dell'Ucraina", continua il post di Zelensky. In particolare con il presidente Biden discuteremo di cooperazione bilaterale tra l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America".

© OLIVIER DOULIERY / AFP

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dà il benvenuto al leader ucraino Volodymyr Zelensky



Si tratta della prima visita del presidente ucraino all'estero dopo l'invasione del suo Paese da parte della Russia. Previsto un bilaterale con Biden e un discorso al Congresso americano.

"Sono a Washington - spiega Zelensky - per ringraziare il popolo americano, il presidente e il Congresso per il loro necessario sostegno. Sono qui, anche per continuare la cooperazione per avvicinarci alla vittoria".

L'abbraccio tra Zelensky e Biden

Dopo essere sceso dal jet atterrato a Washington, Zelensky (vestito con una tuta militare marrone) è stato accompagnato alla Casa Bianca dove Biden, affiancato dalla moglie Jill, gli ha messo un braccio intorno alla spalla prima di scortarlo oltre le porte dove le guardie tenevano le bandiere degli Stati Uniti e dell'Ucraina.