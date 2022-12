Covid: la Cina allenta le restrizioni e rischia un milione di morti 

AGI - La Cina rischia di sfiorare un milione di morti per l'ondata di contagi da Covid-19 dopo l'allentamento alle restrizioni della linea di tolleranza zero verso il virus. E' quanto emerge da una proiezione di tre docenti dell'Universita' di Hong Kong, secondo cui le riaperture a livello nazionale potrebbero portare a 684 morti per milione di persone, ovvero a circa 964.400 morti nel Paese da 1,4 miliardi di abitanti.

L'aumento dei contagi potrebbe provocare un sovraccarico del sistema sanitario, secondo un paper dei ricercatori citato dalla Cnn, in attesa di essere sottoposto a valutazione paritaria. L'allentamento delle restrizioni a livello nazionale portera' a una domanda di ricoveri nelle strutture ospedaliere tra le 1,5 e le 2,5 volte superiore alla capacita' degli ospedali: lo scenario del collasso sanitario potrebbe essere evitato se la Cina accelerera' sulle somministrazioni delle dosi di richiamo dei vaccini e di farmaci anti-virali.

Con l'85% della popolazione coperta dalle quattro dosi di vaccinazione, e con il 60% di copertura anti-virale, il numero di decessi potrebbe essere ridotto di oltre un quarto rispetto le stime, in una percentuale compresa tra il 26% e il 35%, secondo lo studio finanziato, in parte, dal China Center for Disease Control and Prevention e dall'amministrazione di Hong Kong.