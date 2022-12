Zelensky: "Prepariamo ogni scenario al confine bielorusso"

AGI - L'Ucraina si sta preparando al confine con la Bielorussia "per tutti i possibili scenari di difesa", ha dichiarato il presidente del Paese, Volodymir Zelenski, in risposta all'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di recarsi a Minsk alla ricerca di un secondo fronte di guerra. "La protezione dei confini con la Russia e la Bielorussia è una priorità costante. Ci stiamo preparando per tutti i possibili scenari di difesa. Chiunque pieghi Minsk a qualsiasi cosa non lo aiuterà come qualsiasi altra idea malata in questa guerra contro l'Ucraina e gli ucraini", ha detto Zelenski nel suo solito discorso notturno.

Il presidente russo Vladimir Putin sarà in Bielorussia in una settimana decisiva per la futura strategia militare della Russia in Ucraina, dove l'apertura di un secondo fronte potrebbe mettere in grande difficoltà l'esercito ucraino.

Putin incontrerà a Minsk il suo principale alleato nell'"operazione militare speciale", il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, e nei prossimi giorni presiederà la riunione del Ministero della Difesa e giovedì quella del Consiglio di Stato.

Alla riunione dello Stato Maggiore della Difesa ucraino, ha detto Zelenski, la situazione nelle regioni di Donetsk e Luhansk è stata esaminata "in modo molto dettagliato". "La posizione di Bakhmut è fondamentale. Stiamo tenendo la città, anche se gli occupanti stanno facendo di tutto per non lasciare intatto nemmeno un muro", ha spiegato.

Secondo il leader ucraino, nelle regioni di Zaporiyia e Kherson, e nel sud in generale, le forze ucraine stanno "gradualmente riducendo il potenziale degli occupanti". "Meno depositi di munizioni, meno logistica dell'esercito russo", ha detto.