Il monito del Qatar sulla stretta Ue: "A rischio il dialogo sull'energia"

AGI - Le misure prese dal Parlamento europeo contro il Qatar, a cui è stato revocato l'accesso all'assemblea in relazione a un presunto caso di corruzione, avrà un "impatto negativo" sulle relazioni con l'emirato del Golfo ei rifornimenti globali di gas. È il monito arrivato da fonti diplomatiche di Doha.

"A rischio il dialogo sulla crisi energetica globale"

"La decisione di imporre una tale restrizione discriminatoria al Qatar, limitando il dialogo e la cooperazione prima della fine del procedimento giudiziario, avrà un effetto negativo sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso sulla crisi energetica globale e sulla sicurezza", si legge in una nota.

Accuse respinte al mittente

"Respingiamo fermamente le accuse che associano il nostro governo a cattiva condotta", continua il comunicato da Doha. "Il Qatar non è stata l'unica parte nominata nelle indagini, eppure esclusivamente il nostro Paese è stato criticato e attaccato", prosegue il messaggio, parlando di "condanna selettiva".

"È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno sforzo per impegnarsi con il nostro governo per stabilire i fatti una volta venuti a conoscenza delle accuse", afferma il comunicato del Qatar, in cui si sottolineano i rapporti "stretti" con le autorità del Belgio.