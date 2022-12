Pelé incorona Messi: "Ora Diego sorride di sicuro"

AGI - "Oggi il calcio ha continuato a raccontare la sua storia, come sempre, in modo appassionato", lo scrive su Instagram la leggenda del calcio Pelé, 82 anni, che manifesta l'apprezzamento per la finale e l'edizione 2022 dei mondiali di calcio.

"@leomessi ha vinto la sua prima Coppa del Mondo, come meritava per la sua carriera. Il mio caro amico, @k.mbappe, segna quattro gol in una finale. È stato un dono assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non posso non congratularmi con il Marocco, per la sua incredibile partecipazione. È bello vedere l'Africa brillare. Congratulazioni all'Argentina! Diego ora sorride sicuramente".