Leo Varadkar è diventato (di nuovo) primo ministro irlandese

AGI - Leo Varadkar ha assunto sabato per la seconda volta la carica di primo ministro in Irlanda, con un passaggio di poteri in linea con l'accordo di coalizione raggiunto nel 2020. Varadkar ha sostituito Micheal Martin come Taoiseach (il capo del governo) in un avvicendamento tra il suo Fine Gael e il Fianna Fail di Martin senza precedenti nella storia irlandese.

I partiti di centro-destra, i due principali partner politici di una coalizione di governo a tre, sono nati da fronti opposti nella guerra civile irlandese all'inizio del Ventesimo secolo. Hanno accettato la premiership a rotazione come parte di una coalizione con i Verdi irlandesi dopo le elezioni del 2020. Varadkar, apertamente gay, era il vice premier. Al suo secondo incarico, a 43 anni è ancora uno dei leader irlandesi più giovani in assoluto.

Congratulations to @LeoVaradkar on becoming Ireland’s taoiseach once again.



I look forward to working with him to ensure all strands of the Belfast (Good Friday) Agreements are working and to continue to work with @MichealMartinTD in his new role. — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 17, 2022

Parlando a una seduta speciale del Parlamento irlandese a Dublino, Varadkar ha reso omaggio al suo predecessore Martin, che ha detto aver fornito "rassicurazione e speranza in tempi difficili". Ha poi aggiunto: "Accetto questa nomina con umiltà e determinazione e con il desiderio ardente... di fornire nuove speranze e nuove opportunità a tutti i nostri cittadini".

L'accordo del Venerdì Santo del 1998 ha posto fine a tre decenni di conflitto settario in Irlanda del Nord che ha causato più di 3.500 morti. In un video postato sui social media, Martin ha detto che è stato "l'onore di una vita servire" come Taoiseach.

L'ascesa di Varadkar ai vertici della politica irlandese è stata notevole in un Paese dominato da una morale cattolica rigida e conservatrice fino alla seconda metà del secolo scorso. A 38 anni è diventato il più giovane Taoiseach del Paese, nonché il primo capo di governo apertamente gay e il primo di origine indiana. Varadkar è nato a Dublino da una madre irlandese che lavorava come infermiera e da un padre immigrato indiano che era un medico qualificato.

Dopo aver conseguito la laurea in medicina al Trinity College di Dublino, si è dedicato alla medicina generale, ma ha continuato a impegnarsi in politica e nel 2007 ha ottenuto le elezioni per il Fine Gael a Dublino Ovest.

Nel 2015, prima del referendum irlandese che legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso, Varadkar si è dichiarato pubblicamente gay. Il suo mandato di Taoiseach è stato oscurato dalla Brexit e dalla pandemia, durante la quale si è registrato di nuovo come medico ed è tornato a lavorare una volta alla settimana, pur continuando a guidare il Paese.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha affidato ai suoi profili social un augurio di buon la voro per Varadkar