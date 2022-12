Meloni: "Sul Qatargate si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti"

AGI - Sul Qatargate "lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione che deve essere ferma e decisa: si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell'Unione, delle nostre nazioni".

Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. "Probabilmente se ne parlerà anche oggi e noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché i contorni sono abbastanza devastanti".

Per i media greci sarebbero una sessantina gli europarlamnetari coinvolti. I dubbi di Bonomi: "Mi chiedo se anche le scelte sull'automotive abbiano subito pressioni". Tajani: "Il Parlamento europeo non è fatto di corrotti". L'indagine è partita dai servizi segreti nel 2021.