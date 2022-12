Nell'ultimo sondaggio DeSantis stacca Trump nella corsa a Usa 2024

AGI - Il governatore della Florida Ron DeSantis supera di ventitrà punti Donald Trump nel sondaggio tra gli elettori repubblicani. È la distanza che emerge in un'ipotetica corsa alle primarie presidenziali di partito registrata da Usa Today-Suffolk University. Il 56 per cento degli elettori conservatori preferisce DeSantis, contro solo il 33 per cento che sosterrebbe Trump.

Più del 60 per cento dice che vuole un candidato che porti avanti la politica di Trump, ma non deve essere Trump. "I Repubblicani e gli indipendenti conservatori - spiega David Paleologos, direttore del centro di ricerche di Suffolk University - vogliono il trumpismo senza Trump".

