Ikea, a Parigi i mobili navigano lungo la Senna

AGI - Ikea ha avviato a Parigi la sua prima consegna non inquinante ai clienti, con l'utilizzo di chiatte che navigano la Senna e di veicoli elettrici. "Siamo il primo grande distributore a servire i nostri clienti in questo modo ed è anche un'anteprima mondiale per tutto il nostro gruppo" ha detto Emilie Carpels, coordinatrice del progetto per Ikea.

Le consegne avverranno con questa modalità sperimentale da qui alla fine di quest'anno per la totalità dei clienti di Parigi, ma l'impresa svedese conta di mandare a regime le spedizioni fluviali con l'apertura nel 2026 di un centro di distribuzione sulla Senna, nel porto di Limay nelle Yvelines.

Ieri sera una prima chiatta della ditta Blue Line Logistics, noleggiata da Ikea, ha lasciato il centro di distribuzione del colosso svedese a Gennevilliers (Hauts-de-Seine) per raggiungere il porto di Bercy dentro Parigi.

Quindi i sei container di 18 metri cubici che trasportava sono stati caricati su camioncini elettrici assicurando la consegna ai clienti parigini.

Ognuno di questi box può contenere fino a 13 ordinativi.

Da qui a fine mese Ikea mira a scaricare 35 casse ogni mattino per un equivalente di 455 ordini al giorno evasi. Le vendite online rappresentano il 20% del giro d'affari di Ikea in Francia, una percentuale raddoppiata dal 2019.

La municipalità di Parigi ha accolto con soddisfazione l'iniziativa, rimarcando che i trasporti via Senna contribuiscono a decongestionare le strade di Parigi.

Secondo Ikea, il trasporto per via fluviale tra Gennevilliers e Parigi permetterà di economizzare circa 300 mila chilometri percorsi ogni anno dai camion per le spedizioni.