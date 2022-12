La seconda vita di Bojo, oratore d'oro in giro per il mondo

AGI - Lasciare Downing Street deve essere stato un dolore ma non si può dire che da allora Boris Johnson sia rimasto con le mani in mano né che l'addio non si sia rivelato redditizio.

L'ex premier conservatore britannico da settembre a oggi ha guadagnato oltre un milione di sterline intervenendo a conferenze in giro per il mondo.

Come si legge nei documenti ufficiali forniti al Parlamento, BoJo il mese scorso ha ricevuto oltre 750 mila sterline per tre discorsi pronunciati rispettivamente a una riunione della società di investment banking Centerview Partners, a un evento dell'Hindustan Times e in occasione di un appuntamento organizzato dalla Cnn a Lisbona.

A queste, si aggiungono altre 276 mila sterline per aver preso la parola davanti al Consiglio degli agenti assicurativi, per un totale di 1.030.780 sterline guadagnate in pochi mesi.

Non solo il conto di BoJo si riempie ma anche la sua agenda non langue: oltre agli impegni citati, c'è stata una conferenza sulla criptovaluta a Singapore e la Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, alla quale Johnson ha partecipato in qualita' di "umile soldato del Partito conservatore, in un ruolo di supporto", come si e' affrettato a specificare. Senza contare il desiderio espresso di tornare al giornalismo e di completare una biografia di Shakespeare che aveva iniziato prima di entrare a Downing Street.

E se la carriera di 'conferenziere' non sembra andargli affatto male, la politica per il momento accantonata potrebbe sempre tornare, come ha velatamente indicato lui stesso nel suo discorso di commiato da premier, citando Cincinnato e il suo 'ritorno all'aratro': un paragone con il console romano richiamato in servizio dai senatori come dittatore nel 458 a.C. per soccorrere il console Lucio Minucio Esquilino Augurino assediato dagli Equi su un monte vicino a Roma.

Un'ipotesi che gia' lo scorso ottobre si era palesata all'epoca delle dimissioni del suo successore Liz Truss quando si era insistentemente vociferato di una sua ridiscesa in campo che tuttavia alla fine non si era concretizzata.