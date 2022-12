Il 70% dei giornalisti spagnoli soffre di salute mentale

AGI - Sette giornalisti su dieci sono convinti che esista un problema di salute mentale nella loro professione in generale, mentre una percentuale tra il 24 e il 35 confessa di soffrire personalmente di problemi gravi o abbastanza gravi.

E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in Spagna dall'Apm, l'Associazione della Stampa di Madrid, che ha deciso quest'anno di dedicare un focus allo stato di salute mentale dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. I dati dell'indagine sono ricavati dalle risposte di oltre ottocento giornalisti, che l'Apm definisce "sorprendenti e preoccupanti". Gli interpellati ammettono di soffrire con una certa intensità di alcuni tra i sintomi abitualmente collegati allo stato di salute mentale, come stress, ansia o affaticamento, disturbi del sonno o depressione che in tutto o parte riguardano una buona metà dei professionisti, sia che lavorino nei mezzi di comunicazione sia nella comunicazione d'impresa, sia che svolgano lavoro dipendente sia autonomo.

Il 78% dei giornalisti contrattualizzati ha sofferto di stress, il 72% di affaticamento, il 62% di ansia e disturbi del sonno, il 54% di difficoltà di concentrazione, il 23% di depressione e il 61% di problemi di vista. Inoltre, il 31% si è sentito privo di idee e ha denunciato problemi nel fare fronte al lavoro, il 26% si è sentito solo e senza nessuno che lo aiutasse e il 22% sopraffatto dalla tecnologia. Qual è l'origine dei disagi psicologici? Secondo i giornalisti va ricercata nelle condizioni generate dalla precarietà lavorativa mentre per i comunicatori deriva, soprattutto, da problemi insiti alla loro stessa attività.