Il 2022 è l’anno delle micronotizie social

AGI - Nel 2022 sono accadute molte cose, anche grandi novità. Che hanno generato notizie spaventose, talora affascinanti, ma pure devastanti e al tempo stesso stimolanti che hanno avuto implicazioni globali. Un esempio? “Will Smith che schiaffeggia Chris Rock agli Oscar”, ricorda il New York Times un servizio dedicato a “l’anno delle micronotizie”. Specie da internet e su internet, che hanno colpito la nostra mente per un attimo ma sono anche subito uscite dai nostri pensieri. Il Times le rimette al centro. Per esempio?

Se si cerca "Jennifer Aniston Salad" su TikTok, “troveremo milioni di video su un'insalata di ceci molto specifica: ceci con cetrioli, feta, cipolle rosse, bulgur e una sana guarnizione di diverse erbe. Si diceva che la star di ‘Friends’ avesse mangiato il piatto ogni giorno sul set dello show per anni”. Notizia in sé insensata.

Bene, non diversamente va con l’insalata di Olivia Wilde o il cetriolo di Kendall Jenner, modella, venditrice ambulante di tequila e star di "Keeping Up With the Kardashians", tornata in televisione in un nuovo spettacolo su Hulu, "The Kardashians": in un episodio, Jenner fatica a tagliare un cetriolo col coltello, una scena rapidamente sottolineata e messa alla berlina da alcuni utenti dei social media. Tuttavia, ad Halloween Jenner non s’è fatta mancare la risposta pubblicando un video su TikTok vestita, appunto, da… cetriolo. Questo circola sui social per gli appassionati delle micronotizie.

Ad ogni modo il Daily Star, tabloid britannico, ha trasmesso in diretta streaming un cespo di lattuga in decomposizione per vedere chi tra il premier Liz Truz e l’ortaggio sarebbe durato più a lungo: l'ortaggio ha vinto s’è aggiudicato il premio… Forse tra le micronews questa è la migliore.

Scrive e commenta il giornale della 8 Avenue: “Le voci turbinavano e le speculazioni abbondavano nei giorni successivi all'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Alcuni utenti hanno previsto che questo cambio di potere potrebbe essere la fine per la piattaforma dei social media, pubblicando i tweet finali sulla piattaforma. Ad un certo punto, però, a metà novembre #RIPTwitter ha persino fatto tendenza. Questi addii sono stati, ovviamente, pubblicati su Twitter, una piattaforma che rimane pienamente viva”, chiosa il Times dando credito all’azione del nuovo padrone di Twitter, Elon Musk.

Da ultimo, la città dei topi. Qual è? Scrive sempre il Times: “I topi odieranno questo annuncio, ma i topi non governano questa città. ‘Lo faranno’, ha dichiarato Jessica Tisch, commissario per i servizi igienico-sanitari di New York City, in una conferenza stampa a ottobre. Non è ancora stato deciso se i topi gestiscano o meno la città, ma su TikTok regnano comunque i parassiti”, chiosa il Times.

Battutona da micronotizia… Quelle qui rappresentate sono solo una breve quanto riassuntiva selezione.