La Conferenza di Parigi sostiene l'Ucraina: "Aiuti per superare l'inverno" 

Sostegno all’Ucraina stretta nella morsa della guerra e del freddo. E’ il filo conduttore che ha legato i vari interventi a Parigi per la Conferenza organizzata per dare supporto a Kiev.

Macron: “Aiutare il Paese a resistere durante l’inverno”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la volontà della comunità internazionale convenuta a Parigi per la Conferenza di aiuto all'Ucraina di "aiutare il Paese a resistere durante questo inverno" a una Russia che agisce in modo "vile" con l'obiettivo di far piombare nel nero e nel freddo" gli ucraini. "La Russia agisce in modo vile e cerca di seminare il terrore fra la popolazione" attaccando le infrastrutture civile, in quello che si configura come un "atto di guerra", ha detto il capo dell'Eliseo prima della conferenza alla quale sono attesi i rappresentanti di 47 Paesi oltre al segretario generale Onu Antonio Guterres.

Zelensky: “Subito 800 milioni per l'energia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per far fronte all'emergenza energetica nel Paese servono circa 800 milioni di euro. Intervenendo con un video-collegamento alla conferenza internazionale per la resilienza e la ricostruzione dell'Ucraina in corso a Parigi, il leader di Kiev ha ammesso che "ovviamente è una cifra molto alta ma inferiore al costo di un potenziale black out" nel Paese. "Spero che le decisioni saranno prese tenendone conto", ha concluso, rivolgendosi ai rappresentanti di 47 Paesi presenti alla conferenza voluta dal presidente francese Emmanuel Macron.

Von der Leyen: “Grande successo accordo 18 mld a Kiev”

"Ieri sera è stato possibile concordare il pacchetto da 18 miliardi di euro per l'Ucraina" per il prossimo anno con "1,5 miliardi al mese, un flusso stabile di sostegno diretto di bilancio" e questo "è un grande successo". ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla conferenza di sostegno del popolo ucraino a Parigi.

Per la presidente della Commissione Ue, inoltre, "le corsie di solidarietà hanno permesso di esportare 20 milioni di tonnellate di grano e prodotti alimentari ucraini e hanno portato indietro in Ucraina 15 miliardi di euro di entrate necessarie al Paese".