Qatar 2022: un viale per due, francesi e marocchini sugli Champs-Elysees

AGI - Marocchini in festa e altri arabi e nordafricani che vivono a Parigi avevano invaso gli Champs-Elysees dopo la storica qualificazione del Marocco alla Semifinale. Subito dopo le 22, dopo la vittoria con l'Inghilterra, sono arrivati anche i francesi per festeggiare.

E la seconda semifinale, mercoledì, sarà proprio Francia-Marocco. I tifosi africani hanno iniziato ad affluire, intorno alle 18.00, tra i tanti turisti che passeggiavano lungo il viale.

Gendarmi muniti di scudi antisommossa, brigate mobili composte da coppie di motociclisti, camion delle forze dell'ordine parcheggiati ovunque...

Un'importante operazione di sicurezza era stata messa in atto preventivamente per gestire le reazioni alle partite dei quarti di finale della giornata, Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra. La polizia parigina ha annunciato che "1.220 agenti di polizia e gendarmi" in abiti civili e uniformi sono stati mobilitati a partire dalle 16:00 a Parigi.

Secondo la prefettura, l'obiettivo era quello di "prevenire qualsiasi turbativa dell'ordine pubblico che possa essere generata dai tifosi e di combattere ogni forma di delinquenza".

"Congratulazioni ai Blues! Tutto il Paese è con voi: andremo fino in fondo insieme", twitta il presidente francese Emmanuel Macron. E aggiunge: "Ai marocchini: applaudiamo la vostra storica vittoria. Ci vediamo in semifinale!"