Scholz: "Le pressioni sulla Russia hanno ridotto la minaccia nucleare"

AGI - Il rischio di utilizzo di armi nucleari nel conflitto in Ucraina è diminuito grazie alle pressioni internazionali sulla Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista pubblicata giovedì. "Una cosa è cambiata per il momento: La Russia ha smesso di minacciare di usare le armi nucleari. In risposta alla comunità internazionale che ha segnato una linea rossa", ha dichiarato Scholz nell'intervista rilasciata al gruppo mediatico tedesco Funke.