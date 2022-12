Il Papa: la pace e il disarmo sono possibili

AGI - "Penso alle parole dell'Angelo alla Vergine, nulla è impossibile a Dio, con l'aiuto di Dio la pace e' possibile, il disarmo è possibile, ma Dio vuole la nostra buona volontà. Ci aiuti la Madonna a convertirci al disegno di Dio". Così Papa Francesco dopo l'Angelus.

"Oggi pomeriggio - ha detto il Pontefice - mi recherò a Santa Maria Maggiore a pregare la Salus populi romani. E subito in piazza di Spagna per compiere il tradizionale atto di omaggio e di preghiera ai piedi del monumento dell'Immacolata".

"Vi chiedo - ha proseguito - di unirvi spiritualmente a me in questo gesto che esprime la devozione filiare alla nostra Madre alla cui intercessione affidiamo il desiderio universale di pace, in particolare per la martoriata Ucraina che soffre tanto".