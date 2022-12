Scambio di detenuti Usa-Russia, liberata la Griner 

AGI - I media americani hanno annunciato un accordo tra Stati Uniti e Russia per uno scambio di detenuti che ha visto la liberazione della star del basket americano, Brittney Griner e il trafficante internazionale di armi russo, Viktor Bout. Griner, 32 anni, era stata trasferita a novembre in una colonia penale in Russia per scontare una pena detentiva di nove anni per "traffico di droga". La donna era stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con un vaper e un liquido contenente cannabis.

"Pochi istanti fa ho parlato con Brittney Griner. E' al sicuro, E' in aereo. E' sulla via di casa", il messaggio scritto via Twitter dal presidente degli Usa Joe Biden.