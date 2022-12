La svolta di Macron: preservativi gratis per i giovanissimi 

AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che vi sarà un accesso gratuito ai preservativi in farmacia per i giovani fra 18 e 25 anni a partire dal primo gennaio 2023.

"In farmacia il preservativo sarà gratuito per la fascia 18-25 anni. Iniziamo il primo gennaio. Si tratta di una piccola rivoluzione per la prevenzione", ha affermato il capo dello Stato transalpino durante una trasferta a Poitiers.