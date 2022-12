Time incorona le donne iraniane "eroi dell'anno" 2022

AGI - Sono le donne iraniane gli "eroi dell'anno" per la rivista Time. "Le giovani donne iraniane sono in piazza, guidano un movimento istruito, liberale, laico, cresciuto su grandi aspettative e affamato di normalità", scrive il columnist di Time Azadeh Moaveni, "università e viaggi all'estero, lavori dignitosi, stato di diritto, accesso a un Apple Store, un ruolo significativo in politica, la libertà di dire e indossare qualunque cosa".

The Women of Iran are TIME's 2022 Heroes of the Year #TIMEPOY https://t.co/ZAKOOKS9zA pic.twitter.com/wO8fv9oe6B — TIME (@TIME) December 7, 2022